Aufnahmetag am 23. Juli

Anzeige

Walldürn.Die Aufnahme für Wirtschaftsschule, Berufskolleg I, Berufskolleg II, Berufskolleg Wirtschaftsinformatik und das Wirtschaftsgymnasium findet ausschließlich am Montag, 23. Juli, von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr in der Frankenlandschule statt. Angemeldete Schüler bringen an diesem Tag das Originalzeugnis, eine beglaubigte Kopie von der bisher besuchten Schule sowie die Aufnahmeinformation der Frankenlandschule mit.

Nachmittags sind die Wartezeiten kürzer. Die Entscheidung über die Aufnahme ist vom Zeitpunkt des Erscheinens am Aufnahmetag unabhängig. Im Falle der Verhinderung kann ein Vertreter beauftragt werden.