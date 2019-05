Aufsätze und viele Informationen

Neckar-Odenwald-Kreis.Die soeben erschienene Ausgabe der Vierteljahreszeitschrift „Der Odenwald“ enthält eine Übersicht über den Inhalt der letzten 20 Ausgaben. Der Breuberg-Bund setzt damit eine Tradition fort, die schon seit 60 Jahren praktiziert wird. Sämtliche Titelbilder dieser 20 Ausgaben zieren das Deckblatt dieses Verzeichnisses. Sie erlauben schnell den Zugriff auf ein bestimmtes Heft und spiegeln auch wesentliche Teile des Inhalts.

Zum Beispiel „See am alten Eisenhammer zu Rippberg“, „Sandsteinerne Sphinx im Schlosspark zu Kleinheubach“ oder „Ruinenhaftes Gemäuer eines verschwundenen Dorfes am Katzenbuckel“ oder „Silberner Reliquienschrein für die Gebeine Einhards in der Basilika in Seligenstadt“. Übersichtlich geordnet ist auch der Inhalt. Neben vielfältigen Aufsätzen und Abhandlungen zur Geschichte und Kultur des Odenwaldes mit qualitätvollen, überwiegend farbigen Abbildungen enthalten die einzelnen Hefte auch Reihen, wie zum Beispiel Bildbeschreibungen von besonderen Zeichnungen und Gemälden, interessante Kurzbeiträge und Mitteilungen, historische Fotos sowie Hinweise auf neu erschienene Bücher und Veröffentlichungen über den Odenwald.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019