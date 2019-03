Aufstieg in die A-Klasse war erfreulich

Glashofen.Der SV Wettersdorf-Glashofen blickte in seiner Mitgliederversammlung auf das erste Jahr nach der Gründung einer Spielgemeinschaft mit dem SV Rippberg zurück. Der Vorsitzende Pius Rusnak sagte in seinem Bericht, der Verein zählt momentan 370 Mitglieder, was wiederum ein leichter Rückgang zu den Vorjahren ist. Diese abnehmende Tendenz der letzten Jahre setze sich weiter fort und spiegele die demografische Entwicklung wider.

Er ging auf die Aktivitäten ein, das Sportfest wurde im Juni abgehalten und bleibt neben den Beiträgen die wichtigste Einnahmequelle des Vereins. Die Gründung der Spielgemeinschaft bedeute für den Verein einen reduzierten Spielbetrieb auf dem eigenen Sportgelände, was sich in sinkenden Einnahmen bemerkbar macht. Um diese zu kompensieren, wurden in diesem Jahr nur sehr wenige kleinere Investitionen getätigt.

Er dankte allen, die sich für den Verein engagiert haben, Dank sagte Rusnak an Jürgen Weber, der in einem sehr attraktiven Programmheft mit einer Auflage von 600 Exemplaren auch die Vereinsaktivitäten des gesamten Jahres der Bevölkerung näher bringt. Und er dankte den Vorstandsmitgliedern, die ihre Tätigkeit in der Vorstandschaft beenden beziehungsweise sich in ihrer Funktion ändern werden: Dem 2. Vorstand Martin Bodirsky, welcher nicht mehr zur Wahl als Vorstand zur Verfügung stand. Er war 14 Jahre als 2. Vorstand tätig; dem Jugendleiter Michael Gehrig, auch er wird nicht mehr für genannten Posten zur Verfügung stehen; Bernd Pfatteicher der auch jahrelanges Vorstandsmitglied war.

Spielausschussvorsitzender Steffen Gehrig berichtete über den Bereich der Seniorenfußballer. So schmerzhaft der Abstieg in die B-Klasse war, desto erfreulicher war der direkte Wiederaufstieg in die A-Klasse, welcher durch zwei gewonnene Relegationsspiele möglich gemacht wurde. Beste Torschützen waren Tino Sauer, Florian Kern und Tom Berberich. Nach einer spontanen Aufstiegsfeier im Sportheim Rippberg, fand die offizielle Aufstiegsfeier am 13. Juli 2018 in Glashofen statt. Die 2. Mannschaft schloss als Tabellenzweiter in der Reserverunde mit gutem Erfolg ab. Beste Torschützen waren hier Matthias Schelmbauer, Hubert Odenwald und Felix Schober.

Viele Spielausfälle

In dieser Saison seien sehr viele Spiele (sechs von zwölf Spielen) aufgrund Spielermangel in anderen Vereinen aus. Da die Reserverunde aus genannten Gründen nicht mehr stattfand, hat der Verein beschlossen für die Saison 2018/2019 eine B-Klasse-Mannschaft zu melden.

Neuzugänge der SpG in 2018 waren: Manuel Difloe, Dominik Seyfried, Christian Horn, Michael Bonavia, Andreas Hermann; Michael Müller, Berat Nayir, Patrick Pfliegensdörfer und Elmedin Tairi. Abgänge gab es mit Mathias Pfliegensdörfer und Matthias Schelmbauer nur zwei zu verzeichnen. Im Sommer wurde dann auch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Reiner Edelmann für die Saison 2018/2019 verlängert. Aktuell belegt der SV den 9. Tabellenplatz.

Fazit der bisherigen Saison ist, dass die Mannschaft eigentlich mithalten kann, es aber nicht konstant abruft. Die Trainingsbeteiligung sei in Ordnung, könnte aber auch besser sein. Insgesamt werden fünf Jugendspieler zur neuen Saison zum Kader der SpG dazustoßen. Die zweite Mannschaft liegt aktuell ebenfalls auf dem 9. Tabellenplatz. Die AH-Mannschaft wird von Volker Schmitt betreut und trainiert ein Mal pro Woche donnerstags. Größter Erfolg in den letzten Monaten war der Triumph beim Hallenturnier in Höpfingen.

Momentan stellt der SV mit Felix Beuchert und Daniel Friedlein zwei Schiedsrichter. Das Sportfest wird dieses Jahr erstmals nur an zwei Tagen ausgerichtet und zwar am 15. und Juni.

Michael Gehrig berichtete über die Jugendmannschaften. Momentan habe man zwölf Jugendspieler. Im April 2018 gab es in Rippberg ein Schnuppertraining an dem rund 25 Kinder teilnahmen. Aufgrund dieser Anzahl an Kindern war man positiv gestimmt und gründete im Mai dann eine eigene Bambini-Mannschaft die aktuell auch noch Bestand hat. Der Versuch eine eigene F-Jugend Mannschaft zu gründen, musste gestoppt werden.

Pius Rusnak berichtete anschließend von den Gymnastikgruppen. Dort finde unter den Trainerinnen Christine Ott, Christine Mestmacher-Seemüller, unterstützt von Marianne Westrich, und seit Januar 2019 Beate Schell ganzjährig das Gymnastiktraining in verschiedenen Gruppen mit circa 60 bis 70 aktiven Teilnehmern statt.

Rainer Bubeck legte einen ausführlichen Kassenbericht vor. André Beuchert und Andreas Schlegel hatten die Kasse geprüft und bescheinigten eine sehr gute Kassenführung.

Sportringvorsitzender Joachim Mellinger führte aus, dass viele Sportvereine schweren Zeiten entgegengehen. Der Wunsch sei, dass die Vereine Unterstützung vom DFB und BFV erfahren, oft sei allerdings das Gegenteil der Fall. Allerdings gebe es auch positive Beispiele wie der Masterplan Amateurfußball, ein Stammtisch für Vereine oder der flexible Spielbetrieb. Er wies auch darauf hin, dass die Vereine Sozialarbeit leisten, indem sie Jugendmannschaften betreuen.

Ortsvorsteher Heinrich Hennig blickte zunächst auf die Anfangszeiten des Vereins zurück und wies darauf hin, dass alle Vorstandsmitglieder und Vereinsmitglieder sich engagieren müssen, um den Verein auf lange Sicht am Leben zu erhalten. Auch betonte er, dass die Vertreter der Vereine in der Stadt wissen, dass die einzelnen Vereine nicht alles alleine stemmen könne, wie zum Beispiel die Platzpflege, und daher Unterstützung anbietet, wo es nötig ist. Jugendliche und Jugendspieler würden die Zukunft des Vereins bilden. Damit die Kinder trainiert werden können, brauche es Jugendtrainer.

Wahlen zum Vorstand

Der Vorstand wurde durch Heinrich Hennig, nach einstimmiger Abstimmung per Handzeichen, entlastet. Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender: Pius Rusnak, 2. Vorstand: Josef Bruno Weinlein, Schriftführer: Lukas Hack, Vereinskassenwart: Jürgen Weber, Spielausschussvorsitzender: Steffen Gehrig. Alle wurden einstimmig gewählt.

Bis dato habe sich niemand bereiterklärt das Amt des Jugendleiters zu übernehmen. Die weitere Vorgehensweise wird in der nächsten Vorstandsitzung geklärt.

In den erweiterten Vorstand wurden einstimmig im Block gewählt: Martin Bodirsky, Charlie Neuberger, Norbert Wörner, Norbert Beuchert, Rainer Bubeck, Harald Haas, Tobias Weinlein, Tobias Edelmann, Hubert Odenwald, Matthias Sauer, Michael Gehrig, Matthias Schelmbauer, Andreas Gehrig, Tino Sauer, Fabian Ballweg. Kassenprüfer sind Andreas Schlegel und Markus Hack

Neben dem Vorstand sind auch die gewählten Spielführer der Seniorenmannschaft stimmberechtigt. Die erste Sitzung des neuen Vorstands findet am 9. April statt.

