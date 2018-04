Aus der Übung wurde ein Einsatz

Anzeige

„Da stimmt doch was nicht,“ dachte Stabsunteroffizier Schwarz und brachte die Marschkolonne zum Stehen. Sein Beifahrer, Stabsunteroffizier Rodert, sprang zügig mit den Worten aus dem Fahrzeug „Ich schau’ mal nach!“

Beim Öffnen der Beifahrertür fand er eine hilfsbedürftige, männliche Person auf dem Fahrersitz des Autos vor. Das Fahrzeug rollte trotz versiegtem Motor noch weiter, bis Rodert die Handbremse zog. „Bereits an der Körperhaltung meines Kameraden habe ich erkannt, dass es ernst ist und ich unterstützen muss“, beschreibt Stabsunteroffizier Schwarz die Situation.

Dank der regelmäßigen Sanitätsausbildung der Bundeswehr übernahm er rasch und handlungssicher die Patientenbetreuung. „Der unnatürlich herabhängende Arm und das halbseitige Erschlaffen des Gesichts waren für mich Anzeichen eines Schlaganfalls oder eines Herzinfarkts,“ erklärt der Soldat später. Den Patienten in guten Händen wissend alarmierte Stabsunteroffizier Rodert unverzüglich den Rettungsdienst. Parallel wurde die Stelle durch die übrigen Soldaten abgesichert und der Verkehr geregelt.

Lebenswichtige Betreuung

Oberstabsgefreiter Eugen Sittner unterstützte Stabsunteroffizier Schwarz bei der lebenswichtigen Betreuung des Hilfsbedürftigen. Durch zielgerichtete Befragung des Patienten konnte er die kurze Zeit später eintreffenden Rettungskräfte über vorhandene Vorerkrankungen sowie Medikamentenunverträglichkeiten informieren. Die Soldaten halfen den Rettungskräften beim Bergen der Person.

Oberstabsgefreiter Sittner fuhr im Anschluss das Auto des Mannes in eine Haltebucht, um einen schnelleren Abtransport zu ermöglichen. Die Rettungskräfte bedankten sich bei den Helfern und beteuerten „jede Sekunde zählt für diesen Patienten.“ Nach Weitergabe aller Informationen und Eintreffen der örtlichen Polizei konnte die Marschgruppe ihre Fahrt nach Altheim und somit die laufende Bataillonsübung fortsetzen. „Unerklärlich sind für mich die vielen Fahrzeuge und Gaffer, die einfach an dem hilflosen Mann vorbeigefahren sind,“ zieht Stabsunteroffizier Rodert sein Resümee und führt weiter aus, dass er hoffe, in einer ähnlichen Situation auch Hilfe zu erhalten. Der Bataillonskommandeur des Logistikbataillons 461, Oberstleutnant Christoph Werle, sprach den Ersthelfern im Rahmen des Bataillonsappells am 22. März seine ausdrückliche Anerkennung aus. „Sie haben sich vorbildlich für die Rettung eines Menschenlebens eingesetzt,“ lobte Oberstleutnant Werle seine Soldaten vor dem angetretenen Bataillon. Marlen Liebelt

