Aus einem Projekt wurde ein Selbstläufer

Sie sorgen für den guten Ton, und sie haben einen guten Ruf: Die „Young Musicians“ sind seit Jahren eine feste Größe, wenn es um Musik bei christlichen und weltlichen Anlässen geht.

Walldürn. Sie machen Musik – und sie sind jung: Ihr Durchschnittsalter liegt bei 34,8 Jahren. Und sie erfreuen sich nicht nur in Walldürn bester Bekanntheit: 20 bis 25 Auftritte pro Jahr finden statt - 70 Prozent davon in „Dürn“ und den Stadtteilen. Die Rede ist von den „Young Musicians“, die seit 2000 fester Bestandteil zahlreicher christlicher und weltlicher Anlässe sind. Die Fränkischen Nachrichten unterhielten sich mit dem „Bandleader“ und Organisator Jürgen Miko über Zurückliegendes, Gegenwärtiges und Kommendes.

„Einfach weitergemacht“

Der erste Ton der „Young Musicians“ erklang kurz nach der Jahrtausendwende: „Seinerzeit wollten einige Eltern den Erstkommuniongottesdienst ihrer Kinder musikalisch umrahmen und traten am 30. April 2000 erstmalig auf“, blickt Miko zurück. Schnell mutierte das Projekt zum Selbstläufer: „Wir haben dann einfach weitergemacht – weitere Mitglieder sind durch Mundpropaganda und gezielte Anfragen nach und nach zu uns gekommen“, schildert er pragmatisch.

Was noch fehlte, war ein griffiger, unverwechselbarer und frischer Name, aber hier schuf ein lockeres Gespräch mit den Seelsorgern rasch Abhilfe: „Schnell kam der Name ‚junge Musiker’ auf, wobei eine andere Sprache gewählt werden sollte“, erklärt Miko. Der Rest ist Geschichte: Nachdem er fast 30 Jahre im Kongo als Missionar tätig gewesen war, schlug Pater Clemens vom damaligen Augustiner-Konvent die Worte im dort gesprochenen Dialekt „Lingala“ vor.

„Das konnte aber niemand aussprechen! So kam Diakon Hans Miko als Englischlehrer auf die Idee, das Ganze in englische Worte zu verpacken“, erinnert der als Leiter und Koordinator der Proben und Auftritte fungierende Jürgen Miko, in dessen Händen auch die Wartung der Technik liegt.

An den wöchentlich und je nach Bedarf – etwa vor Konzerten – häufiger abgehaltenen Proben selbst ist allerhand los: „Wenn alle da sind, kommen 30 meist in Walldürn wohnhafte Mitglieder zusammen. Wir haben die vier Stimmlagen Sopran, Alt, Tenor und Bass, instrumental sind Schlagzeug, Geige, Gitarre und Keyboard vertreten. Auch die Bediener für das Mischpult dürfen nicht vergessen werden!“, sagt Miko und kommt im FN-Gespräch auf einen besonderen Umstand zu sprechen: „Da wir glücklicherweise die meisten Positionen mehrfach besetzt haben, können wir auch spielen, wenn mal einer fehlt“, räumt er ein. Einstudiert werden vornehmlich Stücke des neuen geistlichen Liedguts, aber auch weltliche Stücke, die zum Charakter der Gruppe passen und vor allem gewünscht sind. „Hochzeiten etwa sind immer ein Grund, sich mit neuen Liedern zu befassen, da von den Brautpaaren oft spezielle Lieder gewünscht werden“, informiert Miko und spricht von einem beachtlichen Repertoire - schließlich kommt in fast zwei Jahrzehnten Einiges zusammen: Das „Schallarchiv“ der „Young Musicians “ umfasst in drei dicken Ordnern die Notensätze für 400 Stücke. In diese findet allerdings nicht jedes genremäßig potenziell passende Stück den Weg, wie Jürgen Miko wissen lässt: „Bestimmte Richtungen sind durch die Vorgabe der in einem Gottesdienst vorkommenden Textstellen oder schlicht das Thema eines Gottesdienstes vorgegeben. Selbstverständlich wird hier nicht nur auf die textlichen Inhalte, sondern auch auf den Charakter der Stücke Wert gelegt!“

Ureigener Sound

Über all die Jahre hat der ureigene Sound der „Young Musicians“ treue Freunde gefunden: „Es sind keine Fans im üblichen Sinn. Aber man trifft immer wieder Stammzuhörer, gerade wenn wir an den Orten spielen, die im Jahresverlauf immer wiederkehren“, räumt der „Frontmann“ ein. Zu solchen Wiedersehen zwischen Musikern und Zuhörern kommt es etwa seit 19 Jahren bei den Rippberger Erstkommunionsfeiern.

„Aber auch die Motorradwallfahrt und Erstkommunionkinderwallfahrt, die Narrenmesse in Walldürn, die Konzertvesper auf der Walldürner Höhe, die alle zwei Jahre abwechselnd in Wettersdorf und Reinhardsachsen durchgeführten Adventskonzerte und seit 2017 die Osternachtsgottesdienste in Höpfingen und Hardheim gehören einfach dazu“, informiert Jürgen Miko. Auch über die Kreisgrenze hinweg und sogar im Bayrischen ist das Ensemble gut bekannt: „Regelmäßige Auftritte haben wir auch beim Schneeberger Kolping-Gedenktag und den Erstkommunionfeiern in Dittigheim und Distelhausen“, erklärt er den Fränkischen Nachrichten. Besondere Akzente setzte auch die Gestaltung des Gottesdienstes der Trauergruppe „Lichtblick“ in der evangelischen Christuskirche Buchen.

So unterschiedlich sie sind, so sehr werden die Auftritte als besonderer Quell der Freude empfunden: „Es macht Spaß, den Spaß an der Musik an andere weiterzugeben und musikalisch den Funken überspringen zu lassen“, betont Miko und fügt an, dass dieser Spaß sich gleichsam auf Gottesdienste überträgt, deren Liturgie und Charakter man musikalisch ergänzt. „Es ist aber auch eine Herausforderung, an allen Auftrittsorten gleich zu klingen, egal ob das eine kleine Kapelle oder beispielsweise unsere Basilika ist, eine Herausforderung sind ebenso Open-Air-Gastspiele“, gibt er zu bedenken. Genau das mache aber den die „Young Musicians“ auszeichnenden Zusammenhalt aus: „Zu diesem gehören nicht nur gemeinsame Aktivitäten, sondern auch die Gemütlichkeit!“, erklärt der 42-Jährige. So entstanden aus der Gruppe heraus neben langjährigen Freundschaften auch Ehen: Musik verbindet schließlich!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019