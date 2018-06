Ausbau der guten Beziehungen geplant

Anzeige

Ungarn habe nicht nur an der kulturellen und zivilisatorischen Entwicklung der Mitte Europas seinen Anteil gehabt. Das Land habe sich immer wieder Menschen aus vielen Völkern und Nationen geöffnet. Er persönlich habe Ungarn nicht nur durch diese Städtepartnerschaft mit Szentgotthárd kennen und lieben gelernt. Er habe im letzten Jahr einen entspannenden, interessanten und abwechslungsreichen Urlaub in Szentgotthárd, am Balaton und in Budapest erlebt, an den er noch heute gerne zurückdenke.

Gemeindestruktur vorgestellt

Nachdem Bürgermeister Günther den ungarischen Gästen dann noch kurz die Stadt Walldürn mit all ihrer Historie, ihrer Wallfahrtsgeschichte, mit ihren neun Ortsteilen, ihrer momentanen Gemarkungsfläche von insgesamt 10 500 ha und ihrer Bevölkerungsstruktur (Gesamteinwohnerzahl circa 12 000) sowie die derzeitige Infrastruktur vorgestellt hatte, wünschte er der Partnerschaft zwischen Walldürn und Szentgotthárd und mit dem Komitat Vas weiterhin ein Glückauf und auf ein Wiedersehen noch in dieser Woche im Komitat.

Landrat Dr. Achim Brötel zeigte sich in seinem kurzen Grußwort erfreut über die deutsch-ungarischen Freundschaftsbeziehungen zwischen dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Komitat Vas sowie zwischen der Stadt Walldürn und Szentgotthárd.

Von beiden Seiten sei man stets intensiv darum bemüht, die geknüpften Beziehungen und Verbindungen zwischen beiden Landkreisen und den in beiden Städten in den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Tourismus, Religion, Bildung und Sport weiter auszubauen. Dabei werde vor allem die Aufmerksamkeit auf die Förderung der Kontaktaufnahme zwischen den jungen Menschen und den Bürgern gelegt.

Wie er in Bezug auf die größere Delegation der DEHOGA-Kreisgruppe Neckar-Odenwald-Kreis anmerkte, sei vor fünf Jahren die Idee geboren worden, die guten Beziehungen auch auf die Gastronomie auszuweiten und in möglichst vielen Gastronomiebetrieben zumindest einen guten ungarischen Wein aus dem Komitat Vas auf der Getränkekarte anzubieten. Diese Idee habe man nun nach fünf Jahren endlich auch verwirklichen können, und so seien es inzwischen bereits sechs Gastronomie-Betriebe aus dem Neckar-Odenwald-Kreis (der Landgasthof „Linde“ in Walldürn-Gerolzahn, der Landgasthof „Zur Pfalz“ in Dallau, die Ristorante Pizzeria „Zur Rose“ in Neunkirchen, das Wirtshaus „Am Treidelpfad“ in Haßmersheim, das Hotel & Restaurant „Lamm“ in Mosbach und das Akzent-Hotel „Frankenbrunnen in Walldürn-Reinhardsachsen), die einen Wein des Komitat Vas anbieten würden. Weiterhin strebe man den Austausch von Gerichten – etwa in Form von ungarischen Gourmet-Themenwochen – an.

Die Gäste aus Ungarn zeigten sich erfreut über diesen Empfang im Walldürner Rathaus und auch darüber, dass die guten Beziehungen und Partnerschaften gut funktionieren würden. Mit dem Austausch von Gastgeschenken sowie einem kleinen Umtrunk klang der Empfang i Bürgersaal dann schließlich harmonisch aus. ds

