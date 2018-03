Auslagerung ein durchschaubarer Schachzug

Anzeige

Während Hardheim in der GVV-Sitzung am 30. November 2017 noch gegen die FNP-Änderung im „Löschenäcker“ stimmte und Höpfingen sich enthielt, so dürfte dies bei einer zukünftigen Abstimmung im Zuge einer Generalüberholung beziehungsweise Neuaufstellung des FNP für die gesamte Verbandsgemeinde deutlich schwieriger werden.

Dann bestünden zwar immer noch die Bedenken, dass ein Walldürner Gewerbegebiet den Verbandsindustriepark schwächen würde. Der „Löschenäcker“ wäre dann aber geschickt im „FNP 2030“ verpackt.

Und gegen diesen dürfte es kaum Nein-Stimmen geben, da ein solches Nein dann auch die eigene Gemeinde treffen würde.

Ein weiterer Grund, warum aus unserer Sicht der GVV das Problem „Löschenäcker“ in den „FNP 2030“ auslagern wird, liegt in der fehlenden Rechtssicherheit des bisherigen Verfahrens. Diese wird im Einladungstext mit dem Passus „Vermeidung von Verzögerungen im Verfahrensablauf“ deutlich gemacht.

Der Vorwurf der Bürgerinitiative und des Biotopschutzbundes, dass ein Walldürner Mitglied der Verbandsversammlung an der GVV-Abstimmung am 30. November 2017 und gegebenenfalls auch bei der Abstimmung am 3. Mai 2016 nicht hätte teilnehmen dürfen, konnte bislang seitens des GVV nicht stichhaltig widerlegt werden.

Somit wäre das Beschlussverfahren rechtlich anfechtbar und stellt damit ein Risiko dar. Statt aber Verfahrensfehler einzuräumen, geht man hier den Weg des vermeintlich geringsten Widerstandes und verlagert das Geschehen.

Es bleibt zu hoffen, dass dieser Leserbrief zu einer Diskussion in der GVV-Sitzung am 27. März anregt. Denn hier wird Personal, Zeit und Geld mit Strategiespielchen vergeudet, das an anderer Stelle weitaus sinnvoller angebracht wäre.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018