Ausstellung endet mit Spende für drei Projekte

In seiner Begrüßungsansprache dankte Knörzer Hedwig Kluger als Cousine von Berthold Runge und Erbin von dessen Werken für das Zustandekommen dieser Ausstellung, dem Organisationsteam mit Gabriele Eder Herold und Gunter Schmidt an der Spitze für die Sichtung der Werke des mit 30 Jahren im Jahr 1964 allzu früh verstorbenen jungen Walldürner Künstlers und die vorbereitenden Arbeiten in der Galerie und Maria Stolz-Günther, die die Galerie „Fürwahr“ in vorbildlicher Weise betreut und dafür sorgt, dass die Galerie Sonntags stets geöffnet ist.

Zum Abschluss seiner Ansprache teilte er erfreut mit, dass der Reinerlös aus dem Verkauf der Bilder an drei Kreativ-Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis geht: Jeweils einen Spendenscheck von 1500 Euro sowie jeweils ein Überraschungspaket für kreative Projekte bekamen die Lebenshilfe Buchen und Umgebung, der Arbeitskreis Gerontopsychiatrie und der Ambulante Kinderhospiz-Dienst im Neckar-Odenwald-Kreis.

„Rinnsal der Erkenntnis“

Gabriele Eder-Herold ging anschließend noch einmal kurz auf die Details näher ein, die sie aus verschiedensten Quellen gleichsam in einem Rinnsal der Erkenntnis zusammengetragen hatte und dies in dieser Finissage mit Hilfe einiger biografischer Skizzen über Berthold Runge noch einmal kurz skizzierte: Berthold Runge wurde am 23. Dezember 1934 in Walldürn als Sohn des damaligen Stadtrechners der Stadt Walldürn und dessen Ehefrau, die in der Hauptstraße 78 in Walldürn ein Textilgeschäft führte, geboren. Nach dem Abitur am Burghardt-Gymnasium in Buchen absolvierte er eine Ausbildung an der Akademie Stuttgart , war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Henninger, und absolvierte sodann ein Anschluss-Studium in Paris an der dortigen Académie des Beaux Arts. Am 3. März 1964 starb der junge Künstler in Paris. Beigesetzt wurde er auf dem Walldürner Friedhof.

Der künstlerische Nachlass sei von seiner Mutter Maria Runge in Teilen schon in den 1970er Jahren an die Stadt Walldürn übergeben worden, und etliche Ölgemälde Berthold Runges würden sich bereits schon an den Wänden der städtischen Verwaltungsbüros wiederfinden.

Die Spurensuche nach dem Werk Berthold Runges habe sich als hoch-interessanter Fund erwiesen, und was nun in dieser Benefiz-Ausstellung gezeigt und zum Verkauf gekommen sei, seien zum Großteil Arbeiten, die bislang unveröffentlicht gewesen seien. Eder-Herold dankte abschließend allen, die beim Zusammenstellen der Werke des Künstlers geholfen haben. In der Galerie können auch nach Beendigung der Ausstellung noch Kunstwerke käuflich erworben werden, deren Reinerlös dem Odenwald-Hospiz Walldürn zugute kommen wird.

Wie Galerist Martin Knörzer sagte, wird in der Galerie schon am Freitag, 20. April die neue Frühjahr/Sommer-Ausstellung „Werke der Malerin Julia Belot“ mit der Vernissage um 19.30 Uhr eröffnet. Alle Kunstfreunde und -sammler dürfen sich freuen auf großformatige Ölbilder, in deren Mittelpunkt Menschen, Tiere und Pflanzen stehen. Gunter Schmidt wird in die Ausstellung einführen. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage von Schülerinnen und Schülern der Städtischen Musikschule Walldürn.

