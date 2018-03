Anzeige

Walldürn.Rund 1000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Tiefgarage am Schloss in der Bugstraße verursacht. Dort war ein weißer Suzuki geparkt, der am vorderen linken Radlauf und am Kotflügel eventuell durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282/926660, entgegen.