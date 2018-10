Autoren lesen in der Galerie „Fürwahr“

Walldürn.Die Autoren Anne Grießer, Michael I. Malich und Claus Hanak, aus Walldürn stammend, beziehungsweise seit Jahren mit Wohnsitz in der Wallfahrtsstadt, lesen am Freitag, 9. November, um 19.30 Uhr in der Galerie „Fürwahr“ aus ihren Büchern, stehen Rede und Antwort und machen neugierig auf ihre anstehenden Neuveröffentlichungen.

Mit der Aktionswoche vom 3. bis 10. November machen die inhabergeführten Buchhandlungen in Deutschland auf ihr kulturelles, gesellschaftspolitisches und regionales Engagement sichtbar.

