Autos stießen zusammen

Walldürn.8000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Zusammenstoßes zwischen zwei Pkw in Walldürn. Eine 59-Jährige war am Montagabend mit ihrem Skoda Fabia auf der Wettersdorfer Straße unterwegs und wollte in die Würzburger Straße in Richtung Buchen nach links abbiegen.

Dabei übersah sie den Audi A4 eines 33-Jährigen. Beide Autos stießen mit den vorderen linken Fahrzeugecken zusammen. Verletzt wurde niemand, so der Polizeibericht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019