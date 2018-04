Autowäsche reichte nicht

Anzeige

Walldürn.Obwohl er just nachdem er einen Unfall verursachte mit seinem Wagen in die Waschanlage fuhr, muss ein Mercedes-Fahrer aus Walldürn mit Ermittlungen gegen ihn rechnen. Er steht im Verdacht, mit seinem Wagen am Montagmittag, zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr, aus einem Grundstück in der Seestraße heraus, rückwärts auf die Straße gefahren zu sein und hierbei einen geparkten Pkw beschädigt zu haben. Ein bislang unbekannter Zeuge hatte sich bei dem Geschädigten gemeldet und anonym die Unfallflucht angezeigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher konnte wenige Zeit später von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Er hatte seinen Wagen frisch gewaschen und hierbei jedoch nur die Fahrzeugseiten abgedampft. Auf dem Dach lag immer noch gelber Staub und angetrockneter Vogel-Kot. Trotz der Reinigungsaktion konnten die Beamten Fremdlack an dem Fahrzeug sichern. Die Polizei in Buchen fordert den anonymen Zeugen auf, sich unter Telefon 06281/9040 zu melden.