Baggern und Pritschen geübt

Walldürn.Im Rahmen der „Walldürner Ferientage 2018“ trafen sich sportbegeisterte Kinder beim Volleyballworkshop des TV Walldürns in der Turnhalle Keimstraße. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde und einer Exkursion in die Spielregelkunde konnten sich die Kinder gleich zu Beginn an spielorientierten Übungen die einzelnen Spieltechniken aneignen. Egal ob Pritschen oder Baggern, in Einzel- oder Partnerübungen – es war für jeden etwas dabei.

In den Trinkpausen, in denen es neben Getränken auch Muffins, Obst und Laugengebäck gab, war man schnell eine kleine eingeschworene Spielgemeinschaft. Nachdem die technischen Grundlagen geschaffen waren, konnte man ein wirklich spannendes und erfolgreiches Volleyballspiel verzeichnen.

Neben der sportlichen Fairness, die im Volleyball groß geschrieben wird, hatten alle Spaß an der Dynamik des Spiels, den volleyball-typischen Schlacht - und Anfeuerungsrufen, und selbstverständlich am Spiel selbst. Allen volleyballinteressierten Kinder, die nicht am Workshop teil-nehmen konnten, bietet der TV Walldürn die Möglichkeit, im Rahmen des ab 13. September startenden Jugendtrainings ebenfalls die ersten Spielerfahrungen zu sammeln. Alle interessierten Kinder ab zehn Jahren sind willkommen, am Training in der Nibelungenhalle teilzunehmen. ds

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018