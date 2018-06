Bahnen werden durch Busse ersetzt

Anzeige

Walldürn.Wegen eingeschränkter unvorhersehbarer Fahrzeugverfügbarkeit und krankheitsbedingtem Personalausfall werden zwei Regionalbahnen durch Busse ersetzt. Die Fahrplanänderungen gelten vom 6. Juni bis 27. Juli. Die Busse halten nicht an allen Stationen direkt am Bahnhof, sondern an den bekannten und ausgewiesenen SEV-Bushaltestellen. Betroffen sind:

RB 23539 (Montag bis Freitag) von Walldürn (ab 8.01 Uhr) nach Seckach (an 8.36 Uhr).

RB 23506 (Montag bis Freitag) von Seckach (ab 9.20 Uhr) nach Miltenberg (an 10.54 Uhr).