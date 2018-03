Bald American Football im Angebot?

Anzeige

Wie sie weiter ausführten, gibt es derzeit American Football-Teams in Aschaffenburg, Bad Mergentheim, Heidelberg, Mannheim, Weinheim und Würzburg, und beide seien sehr zuversichtlich, in Walldürn als Unterabteilung des TV recht schnell den Aufbau eines American Football-Teams zu realisieren, das spätestens 2020 seine Spielfähigkeit unter Beweis stellen werde. Nach der Beantwortung von Fragen stand der Turnrat dem Ansinnen wohlwollend und positiv gegenüber und befürworteten letztendlich die Gründung dieser Abteilung.

Danach ging es um die Planungen für die die Public-Viewing-Veranstaltungen bei der Fußball-WM vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland, die wie schon mehrmals gemeinsam mit der Eintracht ´93 Walldürn auf dem Sportgelände Walldürn-Süd durchgeführt werden. Zunächst einmal geplant sind die drei Vorrunden-Begegnungen der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr gegen Mexiko, am Samstag, 23. Juni, um 17 Uhr gegen Schweden und am Mittwoch, 27. Juni, um 16 Uhr gegen Südkorea, und bei einem Weiterkommen der Mannschaft dann auch die weiteren Begegnungen mit deutscher Beteiligung. Weitere Besprechungspunkte waren das „Landesturnfest vom 30. Mai bis 3. Juni in Weinheim“ (an dem voraussichtlich eine Mixed-Mannschaft der Volleyballer teilnehmen wird), das „Gaukinderturnfest des Turngaus am 14. Juli in Königshofen“ mit rund - 50 jugendlichen Turnerinnen des TV, das Landeskinderturnfest vom 20. bis 22. Juli in Aalen (68 Teilnehmerinnen mit Turnaufführungen der Wettkampfturnerinnen des TV an allen drei Wett-kampftagen), der Sachstand Baumaßnahme Turnhalle Keimstraße sowie Turngala des Main-Neckar-Turngaus am 17. November in Buchen“.

