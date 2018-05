Barrierefreier Zustieg zu den Zügen

Mit einem symbolischen „Baggerbiss“ begannen gestern die Bauarbeiten am Bahnhof Walldürn. Am Montag startet dann die Sanierung des Mittelbahnsteigs. © Ralf Marker

Die Bagger rollen am Montag an, dann beginnen am Bahnhof Walldürn umfangreiche Bauarbeiten. Der Bahnsteig 2/3 wird saniert, barrierefreies Reisen ist das Ziel der Maßnahme.

Walldürn. Zum symbolischen ersten Spatenstich, beziehungsweise „Baggerbiss“ hatten sich gestern Vertreter der Westfrankenbahn, der ausführenden Baufirma Zürcher und Bürgermeister Markus Günther auf dem Bahnsteig 2

...

Freitag, 04.05.2018