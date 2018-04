Barrierefreiheit wichtiges Thema

Anzeige

Walldürn.Zu einer Fraktionssitzung mit Stadtbegehung trafen sich die Mitglieder der Walldürner CDU Gemeinderatsfraktion gemeinsam mit Bürgermeister Markus Günther.

Die Begehung der Walldürner Innenstadt stand unter dem Motto „Stolpersteine für unsere Bürger und Besucher unter die Lupe nehmen“. Egal, ob es die älteren Mitbürger sind, welche etwa mit Rollatoren oder Rollstühlen unterwegs sind, oder Personen mit körperlichen Einschränkungen, aber auch junge Familien mit Kinderwagen und Co. – Walldürn bietet mehr „Stolpersteine“ als man es sich als nicht Betroffener denkt.

Rundgang durch die Stadt

Der Rundgang startete am Hotel „Ritter/Akropolis“, zu Fuß und mit einem Kinderwagen für den „Livetest“. Schon bei der Überquerung der Straße, nicht irgendwo, sondern am gekennzeichneten Zebrastreifen, bekam man mit dem Kinderwagen an dem hohen Bordstein schnell Schwierigkeiten, die wohl auch für ältere Menschen mit Hilfsmitteln zu Problemen führen werden.