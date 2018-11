Basar wieder ein Gemeinschaftserlebnis

Walldürn.Die Katholische Pfarrgemeinde veranstaltete ihr Pfarrfest (Herbstbazar), verbunden mit dem Kirchweihfest zu Ehren des 2. Kirchenpatrons der Wallfahrtsbasilika, von St. Martin. Neben den kirchlichen und musikalischen Angeboten stand am Freitag, Sonntag und Montag vor allem das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt.

Den Auftakt bildete am Freitagabend der vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Wolfgang Eisenhauer und von Johannes Schlegel organisierte Preisschafkopfabend im Pfarrheim, an dem 44 Spieler teilnahmen. Reiner Bechtold belegte den 1. Platz, Karl Hefner den 2. und Siegfried Sauter den 3. Platz. Bei der Siegerehrung gab es 150 Euro für den 1. Platz sowie jeweils Sachpreise für den Zweit- und Drittplatzierten sowie für alle anderen weiteren Schafkopfspieler. Der Dank galt den Walldürner Firmen, Geschäften und Geldinstituten für die gespendeten Sachpreise.

Am Sonntagvormittag fand in der Wallfahrtsbasilika ein Familien-Festgottesdienst für die Seelsorgeeinheit statt ,der kirchenmusikalisch von Robert Schmeiser auf der Dauphin-Orgel sowie vom Jugendchor der Pfarrgemeinde St. Georg unter der Leitung von Christopher Henk festlich umrahmt wurde. Im Mittelpunkt stand die Predigt von Stadtpfarrer P. Josef Bregula, OFM Conv. sowie die offizielle Vorstellung der Kommunionkinder der Kirchenge-meinde. Danach traf man sich zu einem zünftigen Frühschoppen und dann zum gemeinsamen Mittages-sen – vom Pfarrheim-Küchenpersonal schmackhaft zubereitet – im herbstlich sehr ansprechend dekorierten und voll besetzten Pfarrsaal.

Der Sonntagnachmittag war dann der ganzen Familie vorbehalten, wobei auf die jüngeren Kinder ein von den Erzieherinnen des Kindergartens St. Martin im Gemeindehaus organisiertes s Kinderschminken und Basteln wartete, während die Eltern im Pfarrsaal mit einem Kaffee- und Kuchen-Buffet verwöhnt wurden.

Von den Kindern des Kindergartens „St. Marien“ wurden im Pfarrsaal St. Martins-Lieder und ein Rollenspiel über den Heiligen St. Martin dargeboten, bei denen es um das Leben und segensreiche Wirken von St. Martin und um das Teilen ging und die bei den Gästen viel Anklang und Beifall fanden. Die Tombola mit ihren vielen von der Walldürner Geschäftswelt, von den beiden Walldürner Geldinstituten und von vielen Privatleuten gespendeten Sach- und Gewinnpreisen fand stets große Resonanz. Am Sonntagspätnachmittag klang der Reigen der Veranstaltungen mit einem zünftigen Vesper im Pfarrsaal harmonisch aus.

Im Mittelpunkt stand am Montagnachmittag im Pfarrsaal der Senioren-Kaffeenachmittag. In seiner Begrüßungsansprache dankte Stadtpfarrer P. Josef Bregula, OFM Conv., allen Pfarrgemeindemitgliedern, die zum guten Gelingen des d Pfarr- und Kirchweihfestes beigetragen haben. Weiter ging er in seiner Ansprache auf die eigentliche Bedeutung und den tieferen Sinn dieses in Verbindung mit dem Kirchweihfest veranstalteten Pfarrfestes sowie auf das segensreiche Schaffen und Wirken von St. Martin, näher ein. Das Fest entfaltete sich auch in diesem Jahr wieder zu einem echten Familienfest und Gemeinschaftserlebnis. ds

