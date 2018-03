Bau soll bis Pfingsten abgeschlossen sein

Anzeige

Die katholische Kirchengemeinde Walldürn treibt den Wiederaufbau der Lourdes-Grotte weiter voran. Aus Sicherheitsgründen sollen Kerzen nur noch maximal vier Stunden brennen.

Walldürn. Die Lourdes-Grotte in Walldürn ist am 19. Juni 2017 bei einem Brand fast völlig zerstört worden. Jetzt soll sie bis Pfingsten wieder neu aufgebaut werden. Der dafür zuständige Stiftungsrat der katholischen Kirchengemeinde hat die Zimmer-, Dachdecker-, Blechner-, Steinmetz-, Schlosser- sowie Putz- und Malerarbeiten in der Gesamtsumme von rund 100 000 Euro bereits vergeben. Wir sprachen mit Helmut Hotzy, stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats der katholischen Kirchengemeinde St. Georg, über die Renovierung der Grotte.

Wie wird die Lourdes-Grotte zu Beginn der Hauptwallfahrtszeit aussehen?