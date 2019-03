Bedeutendes Element des Gottesdienstes

Walldürn.Mit dem Psalm 96 „Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn, alle Länder der Erde“ wird deutlich, dass die Kirchenmusik einen wichtigen Bestandteil im Ablauf eines Kirchenjahres darstellt. Besonders auch in der Wallfahrtsbasilika „Zum Heiligen Blut“ ist sie immer ein bedeutendes Element in der liturgischen Gestaltung der Gottesdienste. Der Kirchenmusiker Christopher Henk, seit August 2018 verantwortlich für die musikalische Gestaltung in der Basilika und für die Leitung der Kinderchöre, des Jugend- und Kirchenchores St. Georg, hat mit den Chören den kirchenmusikalischen Fahrplan für die Wallfahrt sowie die Feiertage an Ostern, Pfingsten und Weihnachten 2019 abgestimmt. Darüber hinaus sind erstmals in diesem Jahr auch fünf Termine für abendmusikalische Darbietungen im Angebot, die sich jeweils an die Vorabendmesse am Samstag anschließen. Den Beginn dieser jeweils halbstündigen meditativen Abendmusik-Reihe machten Christopher Henk an der Dauphin-Orgel mit ihren vierzig klingenden Registern auf drei Manualen und Pedalwerk zusammen mit Lisa Kreis an der Klarinette.

Eröffnet wurde das ansprechende Programm durch zwei Stücke von Johann Sebastian Bach. Zunächst das Kirchenlied zur Passionszeit „O Mensch bewein dein Sünde groß“ BWV 622, gefolgt von dem Choral aus der Kantate BWV 147 „Jesus bleibet meine Freude“, bearbeitet von Wolfgang Birtel für Orgel und Klarinette. Nach der Orgelkomposition „Priére“ des belgischen Komponisten Jacques-Nicolas Lemmens erklangen wieder Orgel und Klarinette mit dem Stück „Träumerei“ von Robert Schumann in einer Bearbeitung von Fritz-Georg Höly. Den Abschluss bildeten dann das Orgelstückstück „Melody“ des englischen Komponisten Alfred Herbert Brewer und das Orgelwerk „Èlévation“ aus: Heures Mystiques op. 29 des französischen Organisten Léon Boellmann, arrangiert für Orgel und Klarinette von Christian Glowatzki.

Beide Solisten haben die Musikstücke in einfühlsamer und perfekt aufeinander abgestimmter Harmonie den Zuhörern dargeboten und dabei ihr musikalisches Können unter Beweis gestellt.

Die weiteren Termine sind am 27. April: Orgel (Christopher Henk) und Querflöte (Jaqueline Beisiegel); 29. Juni: Projektchor und Vokalensemble „Ad Novum“; 5. Oktober: Orgel (Christopher Henk) und franziskanischer Choral; 7. Dezember: Orgel (Christopher Henk) und Querflöte (Magdalena Henk). Der Eintritt ist jeweils frei. Spenden fließen in die Renovierung der Orgel. (adr)

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019