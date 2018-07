BegeisternderSport beim Jubiläumsfest

Anzeige

Walldürn.Begeisternder Fußballsport bei optimalem Wetter prägte den Verlauf des Jubiläums-Sportfestes „25 Jahre Eintracht ’93 Walldürn“ auf dem Sportgelände Süd. Im Mittelpunkt stand neben dem Kleinfeldfußballturnier für Schüler- und Jugendmannschaften am Donnerstagabend das Spiel des Landesligisten Eintracht Walldürn als Gastgeber gegen den Verbandsligisten FV Lauda, das die Gäste mit 2:0 zu ihren Gunsten entschieden.

Ein Bambini-Spieltag des Fußballkreises Buchen mit zehn Mannschaften sowie die AH-Spiele VfB Altheim – Eintracht ’93 Walldürn (1:6) und VfB Boxberg – FC Schweinberg (2:2, anschließend Neunmeter-Schießen) prägten den Freitag. Bei der „Dürmer Rock-Nacht“ am Samstag heizte die a Gruppe „Me and my brother“ dem Publikum mit Akustiksongs im Pop- und Rockgewand ein. Zum „Aufwärmen“ und in den Pausen der Live-Band legten die DJs „Crazy & Maio“ Songs aus den 70ern, 80ern, 90ern bis hin zum Sound von heute auf.

Radtour um Walldürn

Der Förderverein der Eintracht ’93 führte am Sonntag eine 20 Kilometer lange Radtour für jedermann durch, an der rund 30 Freizeit-Radlern teilnahm. Am Spätnachmittag bestand für die Sportfestbesucher die Möglichkeit, auf einer Großbildleinwand im Clubheim die Übertragung des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft mitzuverfolgen.