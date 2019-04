Behinderte arbeiten mit den Alpakas

Mit großen Augen und sanftmütigem Blick empfangen die Alpakas in Kaltenbrunn jeden Morgen die beiden Helfer auf dem Hof: Jürgen Bronner und Angelo Manzano.

Kaltenbrunn. Die beiden Hofhelfer haben einen Außenarbeitsplatz der Werkstätten der Johannes-Diakonie in Mosbach und kommen sehr gern nach Kaltenbrunn. „Und für mich ist es eine Erleichterung hoch drei“, erklärt Hofbesitzerin Ulrike Benz, die das Unternehmen zusammen mit ihrem Sohn betreibt. Allerdings ist er nur am Wochenende da.

Umso mehr freut sie sich, dass die beiden so gut in ihre Arbeit hineingewachsen sind und sie auf diese Weise auch am Vormittag mal zwei Stunden Büroarbeit erledigen kann. Früher sei nicht daran zu denken gewesen, dass sie am Vormittag zu anderen Dingen kam, als die Alpakas zu versorgen und den Stall zu machen. „Beide sind sehr zuverlässig und wachsen mit ihren Aufgaben“, beobachtet die „Chefin“ ihre Helfer und freut sich, dass es „auf diese Weise für alle Beteiligten ein Gewinn ist“. So ist Jürgen Bronner gerade über sich hinausgewachsen, indem er ein Pferd am Halfter geführt hat. „Jeden Tag gibt es neue Fortschritte und auch immer etwas zu lachen“, versichert Ulrike Benz mit einem Augenzwinkern.

Angelo arbeitet sehr selbständig

Während Angelo Manzano seit 1. Januar fest angestellt ist, absolviert Jürgen Bronner zurzeit ein Praktikum. Angelo macht unglaublich viel selbständig. „Er schaut mir oft zu und macht es dann genauso. Da muss ich gar nicht mehr viel erklären“, verdeutlicht die Hofbesitzerin. Jeden Tag muss der Stall ausgemistet und die Weide sauber gemacht, die Tränkbecken mit Wasser gefüllt und Heu herangeschafft werden.

Die Hofbesitzerin hat ihren Traum vom „Leben näher am Ursprung“ verwirklicht. Darüber ist sie sehr glücklich, auch wenn dieser Wunsch mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Zurzeit hat sie 38 Tiere auf dem Hof und ist überzeugt, dass die Faszination Alpaka nicht aufhört. „Im Laufe der Jahre sind viele besondere Menschen in mein Leben getreten. Das ist auch jetzt mit den Behinderten so. Die Alpakas wirken da wie ein Magnet“, ist Ulrike Benz überzeugt.

Und in der Tat kann man sich bei einem Besuch auf dem Hof oder dem Alpaka-Trekking selbst davon überzeugen: Alpakas vermitteln emotionale Nähe, Wärme und unbedingte Anerkennung.

Um auch die besondere Wolle den Menschen nahe zu bringen, hat Ulrike Benz einen kleinen Hofladen eingerichtet. Die angenehm feine Wolle wird von vielen geschätzt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Das schwarze Alpaka Tijen ist besonders neugierig und inspiziert die Frau von der Zeitung ganz genau. Auch ihre Kamera. „Sie macht nichts. Die ist ganz brav“, meint Jürgen Bronner erklärend. Und man spürt, dass er stolz ist, sich schon so gut auszukennen.

„Tijen ist ein Flaschenkind und eine Stute. Deshalb ist sie so zutraulich. Normalerweise sind Alpakas eher scheu“, ergänzt Ulrike Benz.

Auch der Job-Coach der Johannes-Diakonie, Volker Hirsch, ist froh, dass es seine Leute aus den Werkstätten in Kaltenbrunn so gut getroffen haben.

Außenarbeitsplätze wichtig

Die erste Woche war er ganz und gar dabei, wenn sie vormittags von acht bis zwölf Uhr auf dem Hof arbeiten. „Wir sind dabei, immer mehr Außenarbeitsplätze aufzubauen. Ziel ist es, auch sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für unsere Menschen mit Behinderung zu finden“, verdeutlicht er.

Zwar versuche man, über Arbeitswegedialoge mit den Betroffenen herauszufinden, was ihre Interessen sind. Trotzdem sei es manchmal nicht einfach, solche Arbeitsplätze zu finden.

In Kaltenbrunn sei Ulrike Benz selbst auf die Diakonie zugekommen. „Das große Problem ist hier gewesen, passende Busverbindungen zu finden.“ Denn morgens wollten die Leute vom Ort weg- und nicht hinfahren. Trotzdem habe man hier mit dem Einsatz des Busunternehmens auch eine praktikable Lösung gefunden. „Das war ein gutes Miteinander“, so Hirsch.

Der Auftrag der Werkstätten bestehe darin, Menschen zu unterstützen, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Beschäftigung zu finden. „Ein Schritt in diese Richtung ist das Angebot der Außenarbeitsplätze. Die Werkstätten kooperieren hierzu mit vielen Unternehmen“, unterstreicht auch Andreas Lang, Referent für Unternehmenskommunikation bei der Johannes-Diakonie in Mosbach.

Für Ulrike Benz ist das Wichtigste, dass beide Seiten von dieser Art der Zusammenarbeit profitieren. „Das Wochenende, wo ich Trekking-Touren durchführe und den Stall allein machen muss, ist für mich immer viel anstrengender. Da freue ich mich schon auf den Montag, wenn die Jungs wieder kommen und mir vieles abnehmen“, stellt sie fest.

Die Alpakas summen. „Die wollen jetzt raus“, erklärt Jürgen Bronner, während Angelo Manzano damit beschäftigt ist, mit Schubkarren und Besen den Stall auszumisten. „Das machen wir jeden Tag“, sagt er stolz und lässt keinen Zweifel daran, wie gut das Leben auf dem Hof mit den Alpakas ist. Nach eigenen Worten würde er „am Liebsten hier bleiben. Für immer.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019