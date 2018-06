Bei der anspruchsvollen Wanderung war Ausdauer gefragt

Anzeige

Über die Hornbacher Höhe mit weitem Rundblick wurde beim Wolfbaum der höchste Punkt mit 461 Höhenmetern überschritten, um dann durch die Mausklinge nach Zittenfelden im wahrsten Sinne abzusteigen. Man fühlte sich wie im Allgäu, als der Wald sich lichtete und Zittenfelden sowie Beuchen auf der Höhe sichtbar wurden.

In Zittenfelden an der Kirche wurde die erste Rast mit Rucksackverpflegung eingelegt. Die Saubach wurde überquert und dem HW35 folgend nach Amorbach gewandert. An der Siegfriedquelle, eine der schönsten Quellen im Odenwald, wurde in der Schutzhütte noch einmal eine Rast eingelegt, und die Wasserflaschen wurden gefüllt.

Welch eine Überraschung, als ein Wanderfreund mit seinem Jagdhorn das erste Jagdlied ertönen ließ. Dem Saubachtal entlang mit herrlichem Blick nach Schneeberg und Amorbach ging es durch die Altstadt Amorbachs zur Gaststätte Brauerei Etzel, wo nach einem weiteren Jagdlied das Mittagessen eingenommen wurde.

Gut gestärkt für den Weg über Schneeberg, Rippberg, Gerolzahn ging es auf den zweiten Teil der Wanderung. Dieser führte nun permanent leicht ansteigend links der Bahnlinie dem Weg S3 folgend nach Walldürn. Nach der Rast im Gasthof „Linde“ wurde der letzte Abschnitt auf dem Liebespfad gewandert.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.06.2018