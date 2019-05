Bei Rundfahrt viele Wünsche und Ideen gesammelt

Walldürn.Bei einer Rundfahrt über das gesamte Stadtgebiet Walldürns sind die Kandidaten der CDU für die Gemeinderats- und Kreistagswahlen mit Ortsvorstehern und Ortschaftsräten ins Gespräch gekommen und haben Wünsche und Ideen gesammelt.

Altheim: Der Friedhof soll saniert werden: Dazu gehören ein barrierefreier Zugang und gepflasterteFriedhofswege. Das Kindergarten-, Schul- und Sportzentrum bezeichnete Ortsvorsteher Hubert Mühling als „einen der wichtigsten Treffpunkte für die Altheimer Bevölkerung“. Derzeit werde der Spielplatz saniert, ein Großteil der Spielgeräte werde über Spenden finanziert. Den Anbau an die Kirnauhalle sowie die Pflasterung der Parkfläche habe die starke Ortsgemeinschaft ermöglicht, so Mühling. Im „Haus der Vereine“ muss die WC-Anlage saniert werden. Der Gewölbekeller könnte einer neuen Nutzung für die Ortschaftsverwaltung zugeführt werden. Das Neubaugebiet„Gütleinsäcker“vollständig zu erschließen, „war die richtige Entscheidung.“

Walldürn: Wichtige Projekte sind unter anderem der Neubau der Turnhalle in der Keimstraße, die Sanierung von Rathaus und Stadt- und Wallfahrtsmuseum sowie die Untere Vorstadtstraße. Thema war auch der heiß diskutierte Flächennutzungsplan 2030. „Bis 2021 ist zu erwarten, dass die Bauplätze im ,Lindig’ bebaut sind und wir keine neuen Bauplätze zur Verfügung haben.“ Die innerörtliche Erschließung und Bebauung sei leider nicht die alleinige Lösung. Die innerörtlichen Bauplätze ohne Bauzwang sind in privater Hand, eine Abfrage seitens der Stadt, diese an Bauwillige zu veräußern, brachte wenig Erfolg. „Die frühzeitige Flächennutzungsplanung ist daher wichtig, um in der Zukunft bedarfsorientiert agieren zu können“, so Bürgermeister Markus Günther. Nach der Belegung des „Lindig“ biete das ehemalige Lager „Leinenkugel“ mit etwa 16 Bauplätzen einen innerörtlichen Lückenschluss.

Hornbach: Das Gebäude des Zeltplatzes im Hornbacher Tal muss saniert werden, erklärte Ortsvorsteher Wolfgang Stich. „Der Zeltplatz ist sehr gut frequentiert, aber das Gebäude ist in die Jahre gekommen“, so Stich. Mit ehrenamtlichem Engagement und in Zusammenarbeit mit dem Bauhof hat Theo Dörr im Ortsbereich Bienenwiesen angelegt. Innerörtlich gibt es viele Straßen, deren Decke erneuert werden muss. Die Straße nach Kleinhornbach wurde 2011 instandgesetzt, weist aber Risse und Schäden auf.

Rippberg: Ein geplanter neuer Funkmast bringe keine Verbesserung der Netzabdeckung, kritisierte Stich. Die Versorgung durch Läden vor Ort sei immer weiter zurückgegangen. Der Erhalt der Schule sei daher sehr wichtig: „Sie ist eine wichtige Infrastruktureinrichtung.“ Offene Probleme wie das vierte Klassenzimmer müsse man nun angehen. Im Bereich der Sporthalle wünscht sich der Ortschaftsrat eine öffentliche Toilette für die vielen Radfahrer sowie einen Naturteich anstelle eines Löschwasserbehälters. Projekte für die Zukunft seien die Zufahrten und der Straßenzustand des Sommerbergrings und der Gehweg an der Bundesstraße. Geplant sei, ein städtisches Gebäude für den Bauhof und als Jugendraum zu nutzen.

Gottersdorf: Das Friedhofskreuz werde saniert, das große Tor wird in Eigenregie restauriert. Die private Erschließung des Baugebiets am Friedhof scheitert an enorm hohen Kosten für den Stromanschluss. Für das Freilandmuseum wünscht sich Ortsvorsteherin Ute Peper, den Eingangsbereich neu zu gestalten, die Sanitäranlagen in der geplanten Scheune „Lampenhain“ zu erweitern sowie einen Gehweg vom Museum zum außerhalb liegenden HofSchüßler anzulegen. Viele Straßendecken seien zu erneuern, in einigen Bereichen fehle der Tiefkanal. Das Feuerwehrhaus biete nicht genug Platz. Abschließend wies Peper auf die 72-Stunden-Aktion der Jugendlichen hin, bei der ein Kreuzweg von Reinhardsachsen nach Gottersdorf entsteht.

Gerolzahn: Das Bürgerhaus sei dank dem Zusammenwirken von Gemeinderat, Verwaltung und Bürgern realisiert worden. Im Bereich Steinackerstraße soll ein Baugebiet mit zehn Bauplätzen entstehen. Erste Anfragen liegen bereits vor, so der stellvertretende Ortsvorsteher Kurt Meidel. Die Erneuerung der Schlossgartenstraße steht an, auf Gehwege wolle man verzichten.

Neusaß: Die Sanierung der Ortsdurchfahrt befinde sich mitten in der Umsetzung.

Glashofen: Der voll ausgebuchte Kindergarten ist ein Treffpunkt für die gesamte Höhe. Abhängig vom Ergebnis des Bedarfsplans wird das Feuerwehrgerätehaus in seiner aktuellen Situation nicht weiter genutzt werden können. Eine Nutzung zum Beispiel als Veranstaltungsraum ist dem Ortschaftsrat zufolge denkbar. Weitere Bauplätze sind in der Planung, die Erschließung im „Steinig“ liege aufgrund der Vorgaben von Bund und Land auf Eis.

Reinhardsachsen: Der Verbindungsweg von Glashofen nach Reinhardsaschen sei dringend sanierungsbedürftig sowie die innerörtlichen Straßen. „Alles hängt an der Flurneuordnung, die aufgrund von Einwänden einzelner Anwohner bisher nicht zustande kam“, zitierte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Fa-bian Berger Ortsvorsteher Winfried Kister, der sich entschuldigen musste. „Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass auch gegen den Widerstand einzelner die Flurneuordnung kommt“, so Anne Berberich.

Wettersdorf: Dass die Flurneuordnung ein Erfolgsmodell ist, hob Ortsvorsteher Norbert Wörner hervor. In den Kellerräumen des Dorfgemeinschaftshauses entsteht ein Jugendraum als Treffpunkt für die Jugend und zur Stärkung der Ortsgemeinschaft. „Wir haben schon viel erreicht, aber Straßensanierungen und andere Maßnahmen werden bei uns künftig nötig sein“, so Wörner.

„Wenn man die Eindrücke des Tages betrachtet, sieht man, dass man in der Vergangenheit viel gemeinsam erreichen konnte und dass man mit den Zielen des CDU-Wahlprogramms auf dem richtigen Weg ist“, sagte der Stadtverbandsvorsitzende Fabian Berger zum Abschluss der Rundfahrt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019