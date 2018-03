Beim Ausparken Pkw beschädigt

Anzeige

Walldürn.Rund 1000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter bei einem Unfall am Samstagvormittag in Walldürn verursacht. Ein 42-Jähriger hatte seinen Hyundai um 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Buchener Straße abgestellt. Als er eine halbe Stunde später zurückkam, sah er die Beschädigungen am Heck seines Autos.

Offenbar war der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken mit seinem Pkw an dem Hyundai hängengeblieben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, entgegen.