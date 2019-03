„Beim Tanzen ist irgendwie alles schön“

„Nicht stillstehen auf der Bühne. Auch wenn die Gärtnerin fehlt.“ Ballettlehrerin Eva Sveazey weiß, wovon sie spricht. „Däumelieschen“ ist nicht das erste Tanztheater, das sie in Szene setzt.

Walldürn. „Vorhang auf“ heißt es nämlich am Samstag, 30. März, um 18 Uhr im Haus der offenen Tür. Mit dem Tanztheaterstück „Däumelieschen“ nach Hans Christian Andersen und den „Geschichten aus dem Garten“, welche sich die Schulleiterin eigens für die jüngsten Tänzer ihrer Körper- und Bewegungsschule erdacht hat, möchte man an den Publikumserfolg im Theaterzelt des Zirkus „Pepperoni“ vom letzten Sommer anknüpfen.

Die erst neunjährige Emilia Wolf ist in der Hauptrolle des Däumelieschen zu sehen. Durch das Märchen führt als Schwalbe Sophia Fadler. Weitere Begegnungen mit dem daumengroßen Mädchen, das in der Natur zahlreiche Abenteuer besteht und durch seine herzensgute Freundlichkeit, seinen Mut und durch unbeirrbare Treue alles zu einem guten Ende führt, tanzen unter anderem Catrin Wollner, Kim und Chayenne Arndt und Theresa Kraus. Karten für die Aufführung am Samstag, 30. März, um 18 Uhr im HdoT sind erhältlich im Bücherladen am Alten Rathaus.

Großes Gewusel

Am Samstagvormittag treffen sich die jungen Tänzer aus den verschiedenen Orten in Buchen zur Probe. Das Gewusel ist groß, viele Fragen sind noch offen. Doch Eva Sveazey behält den Überblick und ist mit Freude und Wohlwollen bei der Sache. Und hat die Rechnung tatsächlich nicht ohne ihre Schüler gemacht: Schon beim ersten Probedurchlauf erinnern sie die Lehrerin daran, die Markierung, welche die Mitte der Bühne anzeigt und als Orientierung beim Tanzen dient, auf den Boden zu kleben.

Das Schrittrepertoire der jungen Tänzer ist groß und bei der Tarantella fällt es tatsächlich schwer, auf dem Stuhl sitzen zu bleiben. Aber nichts kommt von nichts. Wer bei der Pirouette keine Balance hat, hat schnell verloren. Was bei den jungen Tänzerinnen so einfach aussieht, ist viel schwerer als gedacht und braucht viel Vorübung. Eine kleine falsche Bewegung lässt die Pirouette gleich nicht mehr so schwebend und schön aussehen.

Kleine Rehe, Vögel, Blumen, Gärtnerinnen und eine Katze bestimmen das Bild bei den „Geschichten aus dem Garten“. Die Choreografie von Eva Sveazey erzählt lebendige Geschichten über den Ort, der die Menschen immer schon verzaubert und ihnen Ruhe und Inspiration schenkt: der Garten. Das Rascheln der Tutus und der vertraute Geruch des Parketts verbindet die jungen Tänzer, die aus verschiedenen Orten kommen.

Und nach ein paar Takten Musik von Joseph Bayer und Frédéric Chopin überwiegt schnell die Freude am gemeinsamen Tanz. Einziger Junge zwischen den vielen Mädchen ist Julius Henn in der Rolle der Katze. „Es ist toll, wenn man der einzige Junge ist. Und Tanzen ist einfach etwas ganz anderes“, meint er gegenüber den Fränkischen Nachrichten. „Stimmt. Beim Tanzen ist irgendwie alles schön“, gibt ihm Tanzschülerin Lola Götzinger Recht. Alles, was sonst am Tag gewesen sei, könne man dabei vergessen.

Catrin Wollner, die schon ein paar Jahre älter ist, und bereits mit fünf Jahren bei Ruth Rückert mit Ballett begonnen hat, verbindet viel mit dem Tanzen. „Es gibt mir etwas für mein Leben und ich kann mich dabei ganz auf mich selbst konzentrieren“, erklärt sie. Allerdings habe sie ihre Mutter auch zwei Jahre lang bearbeiten müssen, bis sie gehen durfte. „Noch nie hatte ich keine Lust. Bisher habe ich mich immer auf’s Tanzen gefreut“, versichert sie.

Und wenn man den Umgangston bei der Probe erlebt, kann man sich das auch lebhaft vorstellen. Eva Sveazey spricht ruhig mit den jungen Darstellern. Auch dann, wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappt. „Die Schüler sollen mit Herz und nicht nur mit Technik tanzen“, wünscht sich die Choreografin. So sind die aufrechte Körperhaltung und die Körperspannung beim Ballett sehr wichtig. Diese Tanzhaltungen schärfen aber auch die Selbstwahrnehmung und stärken somit auch das Selbstwertgefühl der jungen Tänzerinnen. Das sieht klasse aus und kommt rüber.

Kostüme in Reih und Glied

„Wenn ich in die Probe komme, ist ja eigentlich schon alles geschafft“, verdeutlicht die Trainerin im Gespräch mit den FN: Die selbst entworfenen Kostüme hat sie in Reih und Glied auf der Stange sortiert, die vielen Requisiten liegen bereit, die Musik hat sie in der Tasche. Für sie selbst sei es eine prägende Erfahrung gewesen, dass es viel Stress bei Aufführungen gegeben habe. Heute findet sie: „Das muss nicht sein.“

Keineswegs sieht sie sich als Ballettmeisterin. „Vielmehr versuche ich, das Beste aus den Kindern herauszulocken, was in ihnen steckt, und ihnen dadurch Selbstvertrauen zu vermitteln. Als Handwerkszeug ist das klassische Ballett dafür meiner Meinung nach das Beste“, erklärt sie bestimmt. Auf diese Weise könnten Kinder in ihrer Rolle wachsen und ihrer Stärke Ausdruck verleihen. „Sie sollen spüren, dass sie das auch schaffen, wenn sie bereit sind, auf etwas hinzuarbeiten“, so die Schulleiterin. „Ich will die Kinder einfach bestärken“, bringt sie es auf den Punkt.

Karten für die Vorstellung am Samstag, 30. März, um 18 Uhr im Haus der offenen Tür sind erhältlich im Bücherladen am Alten Rathaus in Walldürn, Telefon 06282/955509.

Info: Weitere Bilder von den Proben zum Tanztheater gibt es in einer Fotostrecke unter ww.fnweb.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019