Beitrag zum Stadtjubiläum

Walldürn.Die gestaltete eucharistische Anbetungsstunde „Stay & Pray – bleiben und beten“ findet am Freitag, 26. April, nach der Abendmesse in der Basilika ab 19.15 Uhr bereits zum 25. Mal statt. Dieses kleine Jubiläum, welches im April 2015 als neues geistliches Angebot in der kleinen Franziskuskapelle seinen Ursprung nahm, ist gleichzeitig auch ein Beitrag zur 1225 Jahr-Feier der Stadt Walldürn.

Ein Vorbereitungsteam um Diakon Friedhelm Bundschuh hatte sich seinerzeit Gedanken gemacht und dabei auf die Idee aus dem Weltjugendtag 2005 in Köln zurückgegriffen. Den jungen Geist der Kirche spüren, ihn sehen und ihn lebendig halten war das Ziel. Dieses Angebot griff zudem auch eine Grundidee auf, die im Dokument der Deutschen Bischofskonferenz: „Zeit der Aussaat – missionarisch Kirche sein“ formuliert wurde. Und: Dieses „kleine Pflänzchen“ hat sich in dieser Zeit entwickelt. Mittlerweile kommen weit über hundert Menschen aller Generationen zu „Stay & Pray“ in die Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut zusammen, welches sechs Mal im Jahr stattfindet. „Vor allem auch für den eucharistischen Wallfahrtsort Walldürn ist dieses Angebot wichtig“, so das Team von „Stay&Pray“.

Diese moderne Form der Anbetung mit Lobpreisgruppe, meditativen Texten sowie der Übertragung von Liedern und Bildern auf Großleinwand zieht mittlerweile Menschen weit über die Grenzen Walldürns und der näheren Umgebung an.

Aus dem Tauber- und Neckartal, dem Rhein-Main-Gebiet sowie dem bayerischen und hessischen Odenwald kommen die Besucher zu dieser Andacht zusammen. In dieser Stunde steht auch das Wort Gottes im Mittelpunkt, mitgebrachte Fürbitten werden gehalten und Kerzen für ganz persönliche Anliegen können entzündet werden. Es besteht zudem die Möglichkeit zur Beichte oder zum Beichtgespräch.

Das 25. „Stay & Pray“ steht kurz nach Ostern unter dem Thema: „Auferstandener Jesus, schenke mir ein offenes Herz!“ „Eine Stunde abschalten vom Alltag“, „die Stille suchen“, „das Wort Gottes hören“, „der Musik zuhören oder mitsingen“ – dies umschreibt in wenigen Zügen den Ablauf. Zuvor ist um 18 Uhr Rosenkranz und um 18.30 Uhr die Feier der heiligen Messe. Erwachsene, Familien, Kinder und Jugendliche sind willkommen. (adr)

