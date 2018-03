Beliebtes Eiersuchen für Kinder findet am Ostermontag statt

Anzeige

Der Ostermontag ist im Odenwälder Freilandmuseum für Familien mit Kindern ein besonderes Erlebnis: Ostereiersuchen in dieser historischen Kulisse weckt bei den Erwachsenen Erinnerungen an die Kindheit und ermöglicht bei den Kindern ein in Erinnerung bleibendes Erlebnis. Am Ostermontag feuert Franz Schell in der Schmiede im Großbauernhof Schüßler ab ca. 13 Uhr richtig ein. Das gesamte Osterwochenende beleben zudem Living History Darsteller der „IG lebendige Geschichte 1848/1849“ das Areal.

