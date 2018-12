Beliebtes Ziel für Spaziergänger

Die Weihnachtskrippe am Märzenbrünnlein gibt es auch in diesem Jahr wieder. Am Sonntag fand die Einweihung und Segnung durch Stadtpfarrer Pater Josef statt.

Walldürn. Die Krippe wurde zum ersten Mal zum Weihnachtsfest 1999 aufgestellt, es war eine Idee der Arbeitsgemeinschaft „Walldürner Rentner“.

Allesamt gestandene handwerkliche Praktiker, die die Idee in die Tat umsetzten und in vielen Arbeitsstunden das „Krippen-Projekt“ verwirklichten.

Ministranten bewirten

2005 folgte die Übergabe der Weihnachtskrippe an die Stadt, die versuchte, den zwischenzeitlich brachliegenden Brauch wieder mit neuem Leben zu erfüllen. Nach vielen Bemühungen wurde man fündig, nachdem sich die Gruppenleiter der Walldürner Ministranten bereit erklärten, die Krippe zu betreuen.

So nun auch wieder in diesem Jahr, und zwar am vergangenen Sonntag sowie am Freitag, 26. Dezember, von 14.30 bis 16.30 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist um 14.30 Uhr eine Andacht mit Kindersegnung. In dieser Zeit werden auch Glühwein, Kinderpunsch und Waffeln angeboten.

Die Eröffnung wurde musikalisch umrahmt von Pater Thaddäus Pytka OFM Conv. mit der Gitarre. Pater Josef Bregula OFM Conv., hoffte, dass diese Weihnachtskrippe allen Besuchern hoffentlich viel Freude bereiten und bei der Betrachtung tiefe Besinnlichkeit ausstrahlen und vermitteln möge. Sie sei ein sehr beliebtes sonntägliches Ausflugs- und Spaziergängerziel.

Die Krippe sei von den fleißigen und engagierten ehrenamtlichen Helfern Reiner Bechtold, Helmut Berger, Werner Farrenkopf und Jürgen Kirchgeßner zusammen mit den Männern des Städtischen Bauhofes aufgebaut worden. Die Ministranten würden dafür sorgen, dass man sich nach der Andacht stärken und aufwärmen könne. Er dankte allen, die sich an der Aktion beteiligt haben,

Der Stadtpfarrer nahm dann die Segnung der Weihnachtskrippe vor.

