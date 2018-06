Benefiz Gala für einen guten Zweck

Anzeige

Neusaß.Eine einzigartige Benefiz-Gala zugunsten der Odenwald Hospiz-Einrichtung findet unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Markus Günther am Sonntag, 12. August, um 17 Uhr auf dem Areal des Golf-Clubs Glashofen-Neusaß statt. Zahlreiche bekannte, aus Walldürn stammende Künstler und Sportler treten während des Events auf. Zu ihnen zählen der Kabarettist Rolf Miller, Schlagersängerin Liane, die Weltmeisterin im Frauenfußball Silvia Neid, die deutsche Meisterin im Florett-Fechten Anne Sauer sowie Fußball-Nachwuchstalent Laura Haas (U17-Nationalmannschaft). Nicht zuletzt werden aus dem Pferdesport Thomas Seitz (Badischer Meister im Fahrsport, Nominierung für den Bundes-Kader) und Melanie Georg (dreimalige Deutsche Meisterin im Cutting) mit von der Partie sein. Sie geben in einer Talkshow-Runde Einblick in ihre Karrieren und unterhalten die Gäste während der rund zweistündigen Veranstaltung. Durch das Programm, zu dem auch die Musikschule Walldürn einen Beitrag leistet, führt Manfred Schärpf. Dem abwechslungsreichen Programm folgt ein Buffet. mira