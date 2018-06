Benefizkonzert für das Hospiz

Anzeige

Walldürn/Kleinheubach.Ein Benefizkonzert zu Gunsten des Odenwald Hospizes Walldürn findet am 10. Juni um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Kleinheubach statt. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, es wird um Spenden für das Odenwald Hospiz Walldürn gebeten.

In der sehenswerten Barockkirche mit der mächtigen Barock-Orgel erklingen neben drei geistlichen Liedern aus dem Schemelli-Gesangbuch von Johann Sebastian Bach auch Arien von Wolfgang Amadeus Mozart und Georg Friedrich Händel. Christoph Emanuel Seitz wird zudem an der historisch rekonstruierten Dauphin-Orgel Werke von Johann Sebastian Bach, Théodor Dubois und Gottfried Fischer spielen.

Die in Stuttgart geborene Sopranistin Christina Schmid studierte zunächst Querflöte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Opern- und Operettenpartien des lyrischen Sopranfachs gehören zum Repertoire der in Frankfurt lebenden Sängerin. Den Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit legt sie allerdings auf den Konzertgesang. Sie ist festes Mitglied in Stefan Weillers Ensemble der „Letzten Lieder“ und der „Deutschen Winterreise“, welches mit seinen Projekten bereits in mehreren Großstädten gastierte.