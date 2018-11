Walldürn.Die Badische Landesbühne zeigt in Walldürn Bertolt Brechts „Leben des Galilei“. Die Vorstellung ist am Mittwoch, 28. November, um 19.30 Uhr im Haus der offenen Tür zu sehen. Vor der Vorstellung gibt es um 19 Uhr eine Einführung in die Produktion, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

