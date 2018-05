Berühmte Grenze wird lebendig

Anzeige

Miltenberg.Erstmals präsentieren Museen, Vereine und Ehrenamtliche im Landkreis Miltenberg am Unesco-Welterbetag, dem 3. Juni, von 11 bis 17 Uhr das herausragende historische Denkmal, das sie verbindet – den Limes. In zahlreichen Aktionen und Führungen wird die berühmte Grenze lebendig, die die Region am Untermain auf 30 Kilometern Länge mit Kastellen, Palisaden und Wachtürmen durchzog und das Römische Imperium vom Freien Germanien trennte. Der Aktionstag ist eine Initiative der Kreisheimatpflege im Landkreis Miltenberg.

2005 wurde der 550 Kilometer lange Obergermanisch-Raetische Limes, das längste Bodendenkmal Europas, zum Unesco-Welterbe erhoben. Diese Ernennung ist der höchste Status, den ein Denkmal erhalten kann. Die Kriterien zur Auswahl eines Denkmals sind die Einzigartigkeit, die Echtheit und die Unversehrtheit. Das Siegel Unesco-Welterbe besitzen beispielsweise die Würzburger Residenz, die Wartburg und der Kölner Dom. Am Welterbetag machen Welterbstätten rund um den Globus auf ihre einzigartigen Schätze aufmerksam.

Die Auszeichnung als Welterbe bedeutet, dass das Denkmal einen besonderen Schutz genießt und erhalten bleiben soll. Für den Limes besagt der Schutz, dass die antiken Hinterlassenschaften weiter im Boden ruhen sollen, denn nur alleine sind sie für künftige Generationen sicher aufbewahrt. Dieser Grundsatz ist auch geprägt von der Vorstellung, dass mit der Technik der Zukunft noch weitaus mehr Informationen als in der Gegenwart aus dem Boden gelesen werden können.