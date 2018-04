„Berühren lassen“ das Motto

Anzeige

Walldürn.Die Kölner Fußwallfahrer machen sich wieder auf den Weg zum Wallfahrtsort Walldürn. „Berühren lassen von Menschen am Wegesrand, der Natur, Gott, persönlichen Lebensgeschichten“ – unter diesen Leitgedanken machen sich am Pfingstdienstag, 22. Mai, zum 370. Mal Pilger auf den Wallfahrtsweg von Köln-Porz-Urbach nach Walldürn. In einer Zeit, die geprägt ist von Individualismus, stellt die sieben tägige Fußwallfahrt einen deutlichen Gegenpol dar. In diesem Jahr steht das „Miteinander“ mehr denn je im Zentrum der Pilgerreise. Während der sieben Wallfahrtstage sind neben den Zeiten für Gebete und für persönliche Gespräche, insbesondere die Phasen der Stille während des Gehens Erholung für jeden.