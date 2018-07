„Beruf war eine Lebensaufgabe“

Anzeige

Altheim.Bei einer kleinen Feierstunde erfolgte die Praxisübergabe der bisherigen Gemeinschaftpraxis Dr. Klaus Hofmann/Dr. Ulrike Wilhelm in ltheim an die Ärzte der Internistischen Hausarztpraxis Dr. Kurt Häfner/Dr. Kirstin Häfner/Dr. Andreas Schmitt, die in den beiden Arztpraxen in Altheim und Gerichtstetten ab dem 1. Juli die Sprechstunde abhalten und die dortigen Patientinnen und Patienten ärztlich versorgen werden.

Dr. Hofmann sagte, die Praxis in Altheim mit Zweigpraxis in Gerichtstetten sei von ihm im Oktober 1986 gegründet worden, er dankte allen, die ihn auf seinem über 30-jährigen beruflichen Weg als Hausarzt begleitet hätten. Er freue sich sehr, dass mit dieser Übernahme der beiden Arztpraxen durch das Ärzteteam aus Buchen das Schicksal vieler Arztpraxen im ländlichen Raum erspart geblieben sei, nach dem Aufhören der bisherigen Inhaber keinen Nachfolger zu finden und die Praxis für immer schließen zu müssen. Beide Praxen in Altheim und Gerichtstetten seien für die dortigen Bewohner ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung – gerade auch für ältere Menschen.

Dr. med. Andreas Schmitt hob die reibungslos vonstatten gegangenen Übergabe der beiden Praxen hervor. Das Personal sei komplett übernommen worden und auch die Örtlichkeiten seien dieselben wie bisher. Für die Patienten bleibe also alles beim Alten, lediglich die Ärzte seien für die Patienten neu. In Altheim werde von Montag bis Freitag über-wiegend eine Terminsprechstunde mit vorheriger Terminvereinbarung angeboten, während die Sprechstunden in Gerichtstetten (Dienstags von 18 bis 19 Uhr und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr) offene Sprechstunden sind.