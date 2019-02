Besondere Ehrung für Anton Bopp

Walldürn.Applaus gab es am Montag für Gemeinderat Anton Bopp. Der hatte bei der Hauptversammlung der Altheimer Feuerwehr eine besondere Auszeichnung bekommen: das Ehrenzeichen in Gold in besonderer Ausführung für 50 Jahre Einsatzdienst. Das sei das erste Mal im Stadtgebiet, dass ein Feuerwehrmann für so eine lange Dienstzeit geehrt wurde, sagten Bürgermeister Markus Günther und Hauptamtsleiter Helmut Hotzy. mar

