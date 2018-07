Besucher bekamen Einblicke in das Haus

Anzeige

Walldürn.Das Kiliansfest war wieder sehr gut besucht. Die Veranstaltung des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheimes „St. Kilian“ ist eine feste Einrichtung im Veranstaltungskalender der Stadt. Bei wahrem „Kaiser-Wetter“ öffnete die Jugendhilfeeinrichtung, die in diesem Jahr auf ihr 160-jähriges Bestehen zurückblicken kann, für einen halben Tag lang ihre Türen für die Besucher, und bot ein abwechslungsreiches Festprogramm. Primäres Ziel war am Sonntag wieder, den Besuchern die Jugendhilfeeinrichtung in ihrer Gesamtheit vorzustellen.

Gottesdienst zum Auftakt

Seinen Auftakt nahm das Fest mit einem vom AK „Religiöses Leben“ vorbereiteten und von P. Andreas Lengenfeld OFM Conv. zelebrierten Gottesdienst.

Nach der Begrüßung durch die Heimleiterin des Kinder- und Jugendheimes, Direktorin Iris Hell-muth-Gurka, fand unter der Leitung des Schulleiters der Nardini-Schule, Frank Hemberger, ein erster gemeinsamer Rundgang durch die Einrichtung statt.