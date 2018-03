Anzeige

Walldürn.Mit etwas mehr als drei Promille fuhr ein 36-Jähriger am Sonntagabend in Walldürn auf der Buchener Straße in Richtung Panzerstraße. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum. Verletzt wurde er nicht, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben.