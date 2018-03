Betrunken Unfall gebaut

Anzeige

Walldürn.Zu tief ins Glas geschaut hatte offensichtlich ein junger Mann, bevor er sich am frühen Samstagmorgen hinters Steuer setzte. Der 24-Jährige war gegen 0.40 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf der B 47 von Walldürn kommend in Richtung Schneeberg unterwegs, als er zur rechten Fahrbahnseite hin von der Straße abkam.

Über die Fahrbahn geschleudert

Am dort angrenzenden Hang kam der Mercedes in eine Schräglage und drohte umzukippen. Dann kam der Transporter mit der kompletten linken Fahrzeugseite auf der Straße auf, schleuderte quer über die Fahrbahn hinweg und rutschte eine angrenzende Böschung hinunter, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Der Lenker des verunglückten Fahrzeuges schaffte es, sich selbst aus dem Mercedes zu befreien, während Zeugen Rettungskräfte alarmierten. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der mutmaßliche Unfallverursacher stark nach Alkohol roch. Daher führten die eingesetzten Kräfte einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von circa zwei Promille. Der 24-Jährige, der keinen Führerschein vorzeigen konnte, musste zur Untersuchung und Überwachung in ein Krankenhaus gebracht werden und muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.