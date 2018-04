Bewährtes bewahren und neue Akzente setzen

Anzeige

Als einen wichtigen Faktor für die positive Entwicklung des Vereins nannte er die Kontinuität in der Arbeit des Vorstands. Seit der Gründung vor neun Jahren üben alle damals gewählten Vorstandsmitglieder ihre Ämter noch immer aus. „Das ist alles andere als selbstverständlich, dass sich unsere Mitglieder so engagiert in die Vereinsarbeit einbringen“, betonte Kaiser.

Satzung geändert

Er dankte seinen Vorstandskollegen für die Bereitschaft, „diesen arbeitsintensiven Job zu übernehmen“. Und er freute sich, dass die gesamte Führungsriege mit Bruno Kaiser (Vorstandsvorsitzender), Beate Kaiser (Vorstand für Verwaltung), Felix Kaiser (Vorstand für Organisation), Johannes Schlegel (Vorstand für Finanzen) und Ralf Scherer (Vorstand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurde. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Peter Baumann und Wolfgang Friedlein.

Verstärkt wird das Vorstandsteam zukünftig von Armin Pfaff, der seit Jahren im technischen Bereich aktiv ist und dieses Ressort nun auch offiziell verantwortet. Einstimmig verankerten die Mitglieder das Amt des Vorstands für Technik neu in der Satzung und wählten Pfaff als Wunschkandidaten des Vorstands.

Von einer nur geringen Schwankungen unterworfenen Entwicklung bei den Besucherzahlen hatte zuvor Vorstand für Organisation Felix Kaiser berichtet. Demnach haben seit der Gründung des Fördervereins mehr als 5000 Besucher das Museum besichtigt. In den zurückliegenden drei Jahren waren es 1050 in 84 Führungen, darunter auch zwei Grundschulklassen. Ein solides Zahlenwerk, das Spielräume für weitere Investitionen ermöglicht, präsentierte Vorstand für Finanzen Johannes Schlegel. Entsprechend positiv fiel das Fazit der Kassenprüfer Peter Baumann und Wolfgang Friedlein aus. Sie attestierten eine lückenlose Buchführung. Der empfohlenen Entlastung des Vorstands folgte die Versammlung einstimmig.

Als Kleinod, das aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken sei, bezeichnete Bürgermeisterstellvertreter Herbert Kilian das Museum in einem kurzen Grußwort. Er lobte das Engagement der Mitglieder und die Fähigkeit des Vereins, Bewährtes zu bewahren und Neues auf den Weg zu bringen. „Das steigert die Attraktivität weiter“, so Kilian.

Zum Abschluss gab Beate Kaiser einen Überblick über die wichtigsten Termine des laufenden Jahres. Sie nannte das Konzert der Walldürner Band „Colours“ am Samstag, 12. Mai, als Beitrag zur „Nachtschwärmerei“ des Blumen- und Lichterfestes, den Auftritt von „Colours“ am Samstag, 7. Juli, unter dem Titel „Lyrics and Music“, die Beteiligung am Kneipenfestival „Nightgroove“ am Samstag, 6. Oktober, und den Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Advent im Kaiserhof“ am 15. und 16. Dezember.

In Planung ist für 2019 eine Ausstellung des BSW Fotoclubs mit dem Titel „Zeit“ in der Museumsscheune als Beitrag zum 1225-Jahr-Jubiläum der Stadt Walldürn. rs

