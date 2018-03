Bewegung in zahlreichen Facetten erprobt

Anzeige

Zunächst legten sie das Tischtennis-Sportabzeichen ab und erhielten Tipps, bevor bei Einzel, Doppel und Rundlauf der spielerische Aspekt im Vordergrund stand.

Wer bisher im Alltag den gut ausgestatteten Fitnessraum der Werkrealschule noch nicht für sich entdeckt hatte, konnte nach einer Einführung in die medizinischen Grundlagen und einem gemeinsamen Aufwärmtraining verschiedene Übungen zu den entsprechenden Muskelgruppen ausprobieren und so den inneren Schweinehund bezwingen.

Andere Schüler hatten beschlossen, dass sie eher die Höhe bezwingen wollen: In der Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins, Sektion Buchen, durften die Jugendlichen bis zu zwölf Meter hoch hinaus. Nach einer gründlichen Einweisung durch Wolfgang Farrenkopf und sein Team lernten sie, wie man Sicherheitsknoten bindet oder grundlegende Klettertechniken am Seil und Schnelligkeits-Klettern ausprobiert. Ganz andere Ziele hatten die Teilnehmer des Geocachings, die sich nach einer Einweisung in den Umgang mit GPS-Daten und Navigation auf digital unterstützte Schatzsuche in Walldürn machten.

