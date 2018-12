Bewirtung an der Krippe

Walldürn.Die Krippe am Märzenbrünnlein ist auch in der diesjährigen Adventszeit und an Weihnachten ein Treffpunkt für Jung und Alt. Am Sonntag, 16. Dezember, und am Mittwoch, 26. Dezember, bieten die Ministranten dort jeweils ab 14.30 Uhr heißen Glühwein, Kinderpunsch und Waffeln an. Bei gemütlicher, winterlicher Atmosphäre sind alle willkommen. Die Aktion wird am dritten Adventssonntag mit einer kleinen Andacht eröffnet. Am zweiten Weihnachtstag endet die Andacht mit der Segnung der Kinder.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018