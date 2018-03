Anzeige

Rippberg.Über die Bildstöcke und Kapellchen in Rippberg wurde ein Buch verfasst, in dem neben einem Bild und der Beschreibung des Bildstocks auch die Geschichte – soweit recherchierbar – in Verbindung mit ihm erzählt wird. Mit dem Erlös aus dem Verkauf sollen Erhaltungsmaßnahmen finanziert werden. Das Büchlein kann ab sofort in der Bäckerei Rippberg, der Tourist-Info oder bei Margarete Strachon Telefon 06286/482 erworben werden. hape