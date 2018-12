Blick auf ein erfolgreiches Jahr

Walldürn.Im Auerbergsportzentrum fand der Jahresabschluss der Fördergruppen Nord und Süd des Goju Ryu- Karateverbandes Baden-Württemberg statt. Erster Programmpunkt war ein gemeinsames Training der 58 Teilnehmer unter der Leitung von Philipp Zver (1. Dan) und Sara Djapa (1. Dan).

Rückblick und Vorschau

An dem anschließenden Kegeln und an der Weihnachtsfeier nahmen neben den in den einzelnen Gruppen eingesetzten Trainern auch der Jugendwart des Verbandes, Arthur Bastian, sowie der Stilrichtungsreferent des Verbandes Wolfgang Bundschuh (Walldürn) teil. Beide gaben in ihren Ansprachen einen Rückblick auf das erfolgreiche zurückliegende Jahr der Fördergruppen und einen Ausblick ins Neue Jahr. ds

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018