Blick in die Einrichtung

In der gruseligsten Geisterbahn des Odenwaldes bieten „echte Erschrecker und Gespenster“ Einblicke in mystische und unheimliche Welten. Am Tag des Kiliansfestes ermöglichen die jungen Menschen sowie Mitarbeiter bei Führungen durch die Einrichtung, sich über das Leben und die Arbeit in St. Kilian zu informieren und einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Arbeitsbereiche zu bekommen. Während des gesamten Festtages wird wieder für das leibliche Wohl gesorgt sein.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018