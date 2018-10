„Blick in die Zeitung ist wichtig“

Zum ersten Mal nimmt die Frankenlandschule am „Klasse Azubis“-Projekt der Fränkischen Nachrichten teil. Über 60 Schüler informierten sich bei der Auftaktveranstaltung über den Ablauf.

Walldürn. Schulleiter Torsten Mestmacher zeigte sich erfreut über das Angebot und sagte zu den Schülern: „Erst vor ein paar Wochen hatten wir einen Vortrag über ,Fake News’. Wir denken, dass man dagegen vorgehen muss, und deshalb ist es wichtig, in die Zeitung zu blicken.“

Für Vollzeit- und Teilzeitklassen

Das Projekt, welches unter dem Motto „Klasse Azubis – Kluge Köpfe fördern“ steht, wird von den Fränkischen Nachrichten bereits im achten Jahr durchgeführt. Bisher erhielten immer Auszubildende für ein Jahr ein kostenloses, digitales FN-Abo, doch im vergangenen Schuljahr machten erstmals auch Vollzeitklassen mit. In Walldürn sind das in diesem Jahr die WGW 11/3 vom Gymnasium und die 1BK2W2 vom Berufskolleg Wirtschaft. Dazu gesellen sich die Industriekaufleute der Berufsschulklasse W1KL, welche bereits einen Ausbildungsbetrieb haben.

„Sprachkompetenz fördern sowie das Textverständnis, die Lösung von Problemen und die Allgemeinbildung verbessern“, sagte FN-Chefredakteur Dieter Schwab zu den Zielen des Projektes.

„Verantwortung übernehmen und ein Bewusstsein für seriöse Nachrichten sowie eure Wurzeln in der Region entwickeln, dazu wollen wir euch animieren“, richtete sich Schwab an die Schüler.

Einmal im Monat wird es Ernst

Den Schülern und den beiden Lehrern Andrea Bauer und Wernfer Hefner erklärte er den Ablauf des Projektes. Zusammen wurde die FN-App installiert, die Anmeldung vorgenommen und erste Fragen geklärt. Während des einjährigen Digital-Abos bekommen die Jugendlichen am Angang einen Eingangstest, ehe sie sich einmal im Monat einem Quiz unterziehen müssen.

Spontane Reihenfolge der Fragen

Die Zeitung können die Schüler über die App der Fränkischen Nachrichten herunterladen und lesen. Um sicherzustellen, das beim Test nicht geschummelt wird, haben die Jugendlichen nur eine begrenzte Zeit für jede Frage. Und: Die Fragen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und Lokales tauchen bei jedem in einer anderen Reihenfolge auf. Beim Kumpel abschauen lohnt sich also nicht. Projektleiter Wolfgang Berger wertet die Ergebnisse der Tests aus, auch die Lehrer können diese einsehen. Bewertet wird hauptsächlich, wie engagiert die Schüler mitmachen. Die fleißigste Schulklasse – es machen auch Klassen aus Tauberbischofsheim, Wertheim und Buchen mit – sowie die jeweils engagiertesten Schüler erhalten am Ende einen besonderen Preis. So fahren die Sieger aus dem vergangenen Schuljahr Ende November zur Produktionsstätte des Audi R8 in Neckarsulm.

Vortrag und Schreibwerkstatt

Jeder teilnehmender Jugendliche erhält auch eine Urkunde, welche beispielsweise später bei Bewerbungen vorgelegt werden kann. „Kommunikations- und Medienkompetenz steht bei vielen Führungskräften ganz hoch im Kurs“, sagte Dieter Schwab und verwies auf die Ergebnisse einer Studie. Zusätzlich zu den monatlichen Tests halten zwei Redakteure noch einen Vortrag zum Thema „Fake News“. Eine Schreibwerkstatt, in der die Jugendlichen Tipps aus der Redaktion bekommen, rundet das Angebot ab.

