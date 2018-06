„Blue Sky“ rockt am heutigen Freitag

Anzeige

Walldürn.Einen musikalischen Leckerbissen bei freiem Eintritt gibt es am heutigen Freitag in der Taverne „Altes Wasserwerk“ in Walldürn. Dann heißt es ab 18 Uhr Bühne frei beim „Open Air“ und „Blues on the Rocks“ mit den „Blue Sky“ aus Walldürn in der Besetzung Rainer Englert (Gitarre), Martin Scheuermann (Bass), Lucjan Szymansiki (Drums) und Birgit Kruck (Gesang).

Mit ihrer Musik aus den ersten Rock-Dekaden und zugleich den eigentlichen Gründern des Rocks wie Jimmy Hendrix, Taste, Jefferson Airplane und CCR sollten nicht nur die jung Gebliebenen etwas anfangen können. Damit setzt die Taverne „Altes Wasserwerk“ mit der Betreiberin Sofia Syropoulou die kulturellen Veranstaltungen in einem ganz besonderen Biergarten-Ambiente fort.