„Blue Sky“ treten mit neuen Titeln auf

Walldürn.Einen musikalischen Leckerbissen bei freiem Eintritt gibt es am Freitag, 15. März, in der Taverne „Altes Wasserwerk“ in Walldürn. Dann heißt es ab 21 Uhr „Blues on the Rocks“ mit der Band „Blue Sky“ aus Walldürn in der Besetzung Rainer Englert (Gitarre), Martin Scheuermann (Bass), Lucjan Szymansiki (Drums), Birgit Kruck (Gesang).

Für ihren Auftritt hat die Band zahlreiche neue Titel einstudiert und damit setzt die Betreiberin Sofia Syropoulou zugleich die Reihe kultureller Veranstaltungen in einem ganz besonderen Ambiente fort.

Beginn der Veranstaltung ist um 21 Uhr, zuvor normaler Betrieb ab 17 Uhr. Plätze sollen bei den Organisatoren reserviert werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.03.2019