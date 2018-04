Anzeige

Rippberg/Hornbach.In der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch im Bürgerhaus Hornbach wurde Blutspender Rudi Isele geehrt (Bild).

Bevor man zu den Tagesordnungspunkten schritt, würdigte Ortsvorsteher Wofgang Stich den Blutspender mit Lobes- und Dankesworten. Im Namen des Deutschen Roten Kreuzes überreichte er die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und der eingravierten Spenderzahl 25 sowie eine Urkunde und ein Präsent an Rudi Isele.

Anschließend wurde dem Bau eines Carports im Sommerberg-Ring zugestimmt. Nicht zugestimmt wurde wegen der Verkehrssicherheitspflicht dem Antrag einer Werbefirma aus Dorsten, die ein Großflächenplakat von drei auf vier Meter an einer Hauswand in der Amorbacherstraße anbringen will.