„Blutspender sind Lebensretter“

Anzeige

Altheim.Die Ehrung für freiwilliges unentgeltliches Blutspenden zahlreicher Bürger stand bei der Sitzung des Altheimer Ortschaftsrates am Montagabend im Bürgersaal des Rathauses auf der Tagesordnung. Die Spender des Lebenssafts fänden viel Anerkennung und Würdigung, denn Blutspender seien Lebensretter. Täglich werden unzählige Liter an menschlichem Blut benötigt, so Ortsvorsteher Hubert Mühling.

Danach nahm er im Auftrag des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen die Ehrung für 10- und 25-maliges freiwilliges und unentgeltliches Spenden vor.

Für 25-maliges unentgeltliches Blutspenden wurden mit der Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Ehrenkranz und Anzahl der Spenden ausgezeichnet: Jan Hevike und Marietta Lauer; für zehnmaliges Blutspenden wurden mit der Blutspender-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet: Walter Henneberg, Roland Lauer, Roland Marzini, Raphael Neuberger und Silke Noe.